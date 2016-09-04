بوتين يؤكد أن توسع داعش يشكل تهديدا على أمن روسيا والعالم

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بأن حالة عدم الاستقرار التي تجتاح الشرق الأوسط حولت المنطقة إلى قاعدة للإرهاب الدولي الذي يهدد دول العالم، ومن بينها روسيا.

وجاءت هذه التصريحات -وفق ما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية- خلال اجتماع غير رسمي لزعماء بريكس على هامش قمة مجموعة الـ20 في مدينة هانغتشو الصينية.

وصرح الرئيس إن “الحالة الاستفزازية من حروب أهلية وتفكك سلطات الدول” في العراق وليبيا واليمن قد حولت منطقة الشرق الأوسط “إلى فضاء من الفوضى ومنبر للإرهاب الدولي، مما يثير مخاوفنا جميعا”، فضلا عما أثارته من تدفق مطلق وغير منضبط للهجرة”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن توسع تنظيم داعش الإرهابي والجماعات المتطرفة على اختلاف أشكالها والتي اتحدت تحت رايته، باتت تمثل تحديا حقيقيا أمنيا على دولنا وعلى روسيا من حدودها الجنوبية.

ورجح بوتين تنامي احتماليات الصراع في العالم على خلفية أوجه التناقض المتزايدة بين الدول ومستوياتهم المختلفة في مجال التنمية.

وأضاف “يمكننا أن نرى عواقب تفاقم أزمة التناقضات واستمرار اختلاف مستويات التنمية بين البلدان الغنية والفقيرة في جيمع أنحاء العالم، حيث تشتد الصراعات من أجل الموارد والوصول إلى الأسواق والسيطرة على خطوط النقل – وبناء عليه، تزداد إمكانات الصراع ويرتفع عدد المناطق التي يشوبها التوتر”.

أ ش أ