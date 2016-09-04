تقرير في الجول - جوارديولا يجيب: هل يكره يايا توريه

منذ وصول جوسيب جوارديولا إلى مانشستر سيتي وتوقعت التقارير الصحفية ووكيل أعمال يايا توريه أن اللاعب لن يستمر مع المدرب الإسباني، ودائما تشعر وكأن هناك ما صنع الحداد بين الثنائي من دون سبب واضح.

توريه لعب تحت إمرة جوارديولا حينما كان الثنائي في برشلونة لكن ما سبب هذا الصراع بينهما؟

توريه في برشلونة

انتقل يايا توريه إلى برشلونة قادما من موناكو بمبلغ 6.7 مليون جنيه إسترليني في أغسطس 2007، جوارديولا تولى مهمة تدريب البلوجرانا في 2008-2009، وجلب معه سيرخيو بوسكيتس الناشي الذي سيقوم بالدور الدفاعي وسط الثلاثي الذي يلعب في خط وسط برشلونة.

وفي نهائي دوري أبطال أوروبا 2009 لعب يايا توريه في مركز قلب الدفاع بسبب الإصابات، لذا ما المشكلة؟ توريه لعب في 3 مراكز في أول مواسم بيب ما الذي حدث؟

يايا توريه لاعب من الصندوق إلى الصندوق من الصعب للغاية تثبيته في مكان واحد مثلما يحدث مع سيرخيو بوسكيتس، أفضل مركز لعب فيه النجم الإيفواري لم يتم تحديده بعد، فهو يلعب كلاعب وسط في شتى الأماكن لكن في جانب الثقة الدفاعية فهذا يعود إلى بوسكيتس الذي يلتزم بواجباته ومكانه خصوصا وأن بيب يثق به منذ كان مدربا لبرشلونة ب.

جوارديولا لن يهتم بمحور ارتكاز يسجل الأهداف لكن بمن يؤدي واجباته المطلوبة منه في مركزه، توريه في الموسم الماضي قام بـ75 مراوغة نجح في 79% منهم وفاز في 28 كرة هوائية من أصل 61، كما قام بـ27 اعتراضا ناجحا على الكرة من أصل 98.

في الجهة الأخرى بوسكتس قام بـ161 اعتراضا من أصل 73، وفاز بـ100% من الـ11 مراوغة الذين قام بهم، وفاز بـ54 من أصل 86 كرة هوائية التحم بهم.

في تلك الأرقام الفارق بين أدوار اللاعبين اللذان يلعبان في نفس المركز وبالتالي اضطر بيب للتخلي عن توريه لصالح بوسكتس.

تحدث جوارديولا في وقت سابق عن حبه للاعب الذكي "أريد أن تكون كل حركة نقوم بها ذكية، كل تمريرة دقيقة، هذا ما يصنع الفارق بيننا وبين بقية الفرق".

توريه يمتلك قوة بدنية كبيرة لكنه لا يمتلك السرعة والتحركات الكافية لتنفيذ مخططات جوارديولا، الجانب التكتيكي لديه أضعف بكثير من بوسكيتس كما أظهرت الأرقام.

هل يكره جوارديولا توريه؟

الموضوع ليس شخصيا كما يصوره ديمتري سيلوك وكيل أعمال توريه، جوارديولا رد ذات مرة على تصريحات الإيفواري بتجاهله قائلا: "بابي مفتوح دوما ومنزلي للاعبين، الحقيقة أن توريه هو من طلب من لابورتا الرحيل حتى إننا حاولنا أن نقنعه بالبقاء". كانت تلك تصريحات لبيب لصحيفة "آس" الإسبانية تعقيبا منه على رحيل يايا.

ثم صرح توريه في أكتوبر 2010 "من دون بوسكيتس فلن أضطر للمغادرة، لديه جودة كبيرة لكنني أريد المباريات لا أريد الجلوس على مقاعد البدلاء، فزت بكل شيء في برشلونة واحتجت لتحديات أخرى".

انتقال توريه لبرشلونة جاء مع رغبة روبرتو مانشيني في بناء فريق جديد وبالطبع حوله لمركز متقدم في الملعب يمكنه من تسجيل الأهداف.

توريه صرح في شهر فبراير عام 2013 "لقد كان مانشيني من قرر وضعي في مركز متقدم، منذ انضمامي لسيتي استمتعت بكرة القدم أكثر لأنني أفكر أكثر في الهجوم وفي برشلونة كان الوضع مختلفا".

وجوارديولا يرغب في محور ارتكاز نظرا لأنه يمتلك كيفن دي بروين وديفيد سيلفا بإمكانهما صناعة الأهداف وتسجيلهما ومجهودهما في الملعب أفضل، وفي الارتكاز نفس الحال لديه فيرناندينيو وجوندوجان وفيرناندو وفابيان ديلف، هو لا يرغب في محور ارتكاز هداف، بل لاعب دفاعي يتحكم في إيقاع المباراة، لذا الموضوع عملي وليس به حب أو كره.