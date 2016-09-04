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بالفيديو - بداية تصفيات المونديال.. ضربة لالانا في الـ+90 تهدي الفوز الأول لإنجلترا

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بالفيديو - بداية تصفيات المونديال.. ضربة لالانا في الـ+90 تهدي الفوز الأول لإنجلترا بالفيديو - بداية تصفيات المونديال.. ضربة لالانا في الـ+90 تهدي الفوز الأول لإنجلترا

(إفي): استهل منتخب إنجلترا لكرة القدم مشواره في تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا باقتناص الانتصار القاتل خارج الديار أمام سلوفاكيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في إطار المجموعة السادسة.

أقيم اللقاء على ملعب "أنتون مالاتينسكي" بمدينة ترنافا السلوفاكية.

يدين "الأسود الثلاثة" بالفضل في هذا الانتصار لآدام لالانا صاحب هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وعلى الرغم من لعب أصحاب الأرض منقوصين من لاعب منذ الدقيقة 57 من عمر اللقاء بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء الثانية في وجه المدافع مارتين سكيرتل، إلا أن الإنجليزي انتظر حتى الدقيقة الأخيرة من أجل اقتناص نقاط المباراة الثلاث.

وبهذه النتيجة يحتل المنتخب الإنجليزي صدارة المجموعة منذ البداية برصيد 3 نقاط فيما تقبع سلوفاكيا في المركز الأخير.

شاهد الهدف

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت لذات المجموعة، فرط المنتخب الليتواني في ثلاث نقاط كانت في متناوله بعدما كان متقدما في النتيجة بهدفين نظيفين ليسمح لضيفه السلوفيني بالتعادل في النهاية بهدفين لمثلهما، وذلك في اللقاء الذي احتضنه ملعب "إل إف إف" بالعاصمة فيلنيوس.

وجاءت ثنائية أصحاب الأرض في شوط المباراة الأول عبر كل من فايودور سيرناويش وفيكينتاس سليفكا في الدقيقتين 32 و35 على الترتيب.

إلا أن الضيوف انتفضوا في شوط المباراة الثاني وقلصوا الفارق في الدقيقة 77 بواسطة ريني كرهين، قبل أن يقتنص مدافع كييفو الإيطالي، بوشتيان سيزار، هدف التعادل القاتل للسلوفينيين في الدقيقة الثالثة من الوقت محتسب بدلا من الضائع (3+90).

وبهذه النتيجة يحصد كل فريق نقطة، لتحتل ليتوانيا المركز الثاني فيما تحتل سلوفينيا المركز الثالث مؤقتا.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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