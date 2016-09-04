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رئيس وزراء العراق يوجه بإخراج مستودعات العتاد العسكرى خارج المدن

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رئيس وزراء العراق يوجه بإخراج مستودعات العتاد العسكرى خارج المدن رئيس وزراء العراق يوجه بإخراج مستودعات العتاد العسكرى خارج المدن

>( أ ش أ )

وجه رئيس الوزراء العراقى القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، قيادة العمليات المشتركة بجرد وإخراج مستودعات ومخازن العتاد العسكري، وورش تصنيعها خارج المدن، وفرض السيطرة عليها ضمن المعسكرات فى العاصمة بغداد والمحافظات العراقية والاستفادة من المخازن والمستودعات العسكرية ومخازن وزارة الداخلية.

ووافق المجلس الوزارى للأمن الوطنى - خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة العبادى - على مذكرة التفاهم بين وزارتى الدفاع العراقية والأوكرانية فى مجال التعاون العسكري، وتم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية والإجراءات المتخذة لحماية المواطنين والتقدم على مسرح العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابى والاستعدادات للمرحلة المقبلة من المعركة ضد الإرهاب.

وكان محافظ بغداد، على التميمي، طالب أمس السبت، بمنع أى فصيل تابع لقوات "الحشد الشعبي" من تخزين أسلحته داخل المدينة، فى أعقاب الانفجارات التى حدثت شرقى العاصمة بغداد أول أمس الجمعة فى مخزن للعتاد العسكري، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

يذكر أن انفجار مخزن للعتاد العسكرى فى منطقة العبيدى - شرقى بغداد - أدى إلى انطلاق قذائف صاروخية سقطت ثمانى منها على مناطق (الباوية، والمعامل، والكمالية، والبتول، والعماري، والعبيدي، والمشتل، والفضيلية)، وأسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة 11 آخرين، بالإضافة إلى أضرار لحقت بمنازل سكنية وأسواق شعبية ومحال تجارية، واحتراق عدد من السيارات.


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