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مباحث منيا القمح تضبط عاطلا قبل ترويجه 4 كيلو حشيش فى عيد الأضحى

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مباحث منيا القمح تضبط عاطلا قبل ترويجه 4 كيلو حشيش فى عيد الأضحى مباحث منيا القمح تضبط عاطلا قبل ترويجه 4 كيلو حشيش فى عيد الأضحى

>الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية، اليوم، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، القبض على عاطل قبل قيامه بترويج 4 كيلو حشيش على عملائه فى عيد الأضحى، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد شهاب فوزى مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد قيام الرائد أحمد حسن رئيس مباحث منيا القمح ومعاونيه النقيبين محمد فؤاد والملازم أول أحمد عبد القوى، برئاسة العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب وبإشراف العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، "رجب ع أ " 50 سنة عاطل وبحوزته 21 فرش حشيش بإجمالى أوزان 4 كيلو قبل ترويجها فى عيد الأضحى.

 

وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 35022 جنح منيا القمح.


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