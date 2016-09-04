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إنجلترا تخطف فوزًا قاتلًا من سلوفاكيا فى تصفيات كأس العالم

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إنجلترا تخطف فوزًا قاتلًا من سلوفاكيا فى تصفيات كأس العالم إنجلترا تخطف فوزًا قاتلًا من سلوفاكيا فى تصفيات كأس العالم

الانجليزي_أرشيفية

خطف المنتخب الإنجليزى فوزاً قاتلاً من أنياب مضيفه منتخب سلوفاكيا، بهدف نظيف سجله آدم لالانا نجم ليفربول فى الدقيقة 95 من زمن المباراة التى جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمجموعة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم فى روسيا 2018، ليكون الفوز الأول للإنجليز تحت قيادة مدربهم الجديد سام ألاردايس.

ظل التعادل السلبى مسيطراً على المباراة حتى الثوانى الأخيرة، رغم طرد مارتن سكيرتل مدافع سلوفاكيا ولاعب ليفربول السابق، فى الدقيقة 57 لحصوله على الإنذار الثانى، إلى أن نجح دانى روز فى مراوغة الظهير الأيمن لسلوفاكيا بطريقة رائعة، ومرر الكرة لآدم لالانا الذى راوغ أحد المدافعين أيضاً، قبل أن يسدد الكرة فى الشباك معلناً عن هدف الفوز القاتل لبلاده، وهو الهدف الأول فى مسيرته مع الأسود الثلاث.

شارك النجم المخضرم واين روني فى المباراة بالكامل، ليرفع رصيده إلى 116 مباراة دولية مع إنجلترا، ويتخطى رقم الأسطورة ديفيد بيكهام صاحب الـ 115 مباراة.

وأصبح روني أكثر لاعب داخل الملعب يُشارك مع إنجلترا، بينما تفصله 9 مباريات فقط ليعادل الرقم القياسى فى عدد المشاركات الدولية، والمسجل باسم الحارس الأسبق بيتر شيلتون، الذى خاض 125 مباراة دولية.

وضمن المجموعة ذاتها سقط منتخب ليتوانيا فى فخ التعادل الإيجابى أمام ضيفه سلوفينيا، حيث تقدم أصحاب الأرض مرتين، قبل أن يستقبلوا هدفين، فى الدقائق الأخيرة، ليعتلى بذلك منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة بـ 3 نقاط، مقابل نقطة لليتوانيا وسلوفينيا.

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