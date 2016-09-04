البدء في تنفيذ مشروع الري المطور علي مساحة 3 آلاف فدان بالأقصر‎

أعلن المهندس عزت صبري مدير الإرشاد الزراعي بمحافظة الأقصر عن بدء تنفيذ مشروع الري المطور بالمحافظة لأول مرة وتنفيذه على مساحة 3 آلاف فدان بمركز الطود شرق المحافظة تنفيذا لتوجيهات محافظ الأقصر محمد بدر.

وأضاف صبري أن المزارعين رحبوا بالمشروع بعد قيام المديرية بإصطحاب عدد من المزارعين لمشاهدة نموذج للري المطور بمحافظة قنا .

وأوضح أن ذلك المشروع بدأ العمل فيه بالفعل بمدينة الطود وسيستمر العمل حتى استكمال مساحة 3 آلاف فدان كمرحلة أولية ومن ثم تعميمه على مستوى المحافظة في شكل شبكات، لافتا إلى أنه بين كل مساحة 20 فدان سيكون هناك طرمبة واحدة تكفي لريها.

وأشار إلى أن المشروع له فوائد عديدة للمزارعين منها، توفير الطاقة فبدلا من استخدام ماكينات الري التي تستهلك الغاز سيعمل المشروع بالكهرباء، بالإضافة إلى تقليل فاقد المياه في المصارف الصغيرة التي تأخذ حيزها من الأرض وتوفير الوقت، وسرعة الري لتسوية الأرض بالليزر، والإستفادة من مساحة المصارف في زراعة الأرض.