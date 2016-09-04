غدا..اجتماع قمة بين اليابان والصين‭ ‬وسط خلاف على مجموعة جزر

قالت الحكومة اليابانية إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج يوم الاثنين وهو أول اجتماع من نوعه منذ أكثر من عام بين الدولتين اللتين تتنازعان على جزر.

وبحسب رويترز سيأتي الاجتماع في ختام قمة مجموعة العشرين التي بدأت يوم الأحد في مدينة هانغتشو في شرق الصين.

وتصاعدت حدة التوتر بين الصين واليابان الشهر الماضي بعد أن أبحر أكثر من 12 من سفن خفر السواحل الصيني وسفن حكومية أخرى بالقرب من مجموعة جزر في بحر الصين الشرقي تسيطر عليها طوكيو. لكن بكين تطالب بهذه الجزر أيضا مما يجعل من غير المؤكد عقد اجتماع بين الزعيمين على هامش قمة مجموعة العشرين.

وتوترت العلاقات بين اليابان والصين أيضا بسبب النزاع على بحر الصين الجنوبي وقد حثت اليابان الصين على قبول حكم صادر عن محكمة دولية يبطل مطالبات الصين بالسيادة على البحر. لكن الصين طلبت من اليابان عدم التدخل.