أحمد فتحى : “زهقت من نغمة اللاعبين الكبار.. ومفيش كبير وصغير”

أعرب أحمد فتحى، لاعب النادي الأهلي، اليوم الأحد، عن غضبه الشديد من تكرار تردد كلمة “اللاعبين الكبار فى الأهلي”.

وقال “فتحي” خلال تصريحاته لبرنامج “الملاعب اليوم” المذاع على قناة الحياة، “زهقت من موضوع اللاعبين الكبار ده جدًا، ومش فاهم يعنى إيه لاعيبة كبار، وعايزين إيه من اللاعبين الكبار، ومش هما اللى بيديروا النادي، ومش علشان أنا كبير هلف أزعق فى باقى زملائى الصغيرين، وأنا زى أى لاعب، والكل بيجتهد لمصلحة النادي”.

وأضاف “والناس اللى بتقول نلم شمل الفريق، هو فى إيه اتفرد علشان يتلم أصلًا، والفترة الماضية كان سوء توفيق، وده أمر وارد فى كرة القدم .. ومفيش حاجة اسمها لاعب كبير ولاعب صغير، والكل سواسية والأفضلية للمجهود داخل الملعب، وهفضل أعارض الكلمة بكل معانيها سواء كبير سنًا أو اسمًا”.

واستطرد “فتحي”، “الكل يسأل حسام البدرى هيعمل إيه مع اللاعبين الكبار؟، هيعمل إيه يعنى هيعلقهم مثلًا ولا هيشنقهم ولا هيمشيهم؟، أنا بحس نفسى مش كبير سنًا ولا اسمًا .. والتاريخ فى مصر بيتمحى بسهولة والناس بتنسى بسرعة، وحارس بحجم عصام الحضري لو دخل فيه هدف يقوللك ده مينفعش يقف جول اصلًا”.