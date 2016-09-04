منتخب مصر يخسر من مالى بنهائى بطولة السلة للناشئات

خسر المنتخب الوطني لناشئات كرة السلة تحت 18 سنة، في نهائي البطولة الأفريقية رقم 14، المقامة بالقاهرة خلال الفترة من 26 أغسطس وحتى 4 سبتمبر الجاري، من نظيره المالي بنتيجة 84 – 61.

> وسيطر الضيوف على مجريات المباراة، منذ بدايتها، قبل أن يستطيع لاعبات المنتخب تقليل الفارق، خلال بدايات الشوط الثاني، والذى اتسع مرة أخرى مع نهاية المباراة.

وحضر اللقاء المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، إضافة إلى المالي هاماني نيانج رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة.

وضمن المنتخب الوطني، الصعود لنهائيات كأس العالم المقبلة المقرر إقامتها بايطاليا صيف العام المقبل، رفقة نظيره المالي، حيث يصعد أصحاب المركزين الأول والثاني لنهائيات المونديال.