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علي السمان يكشف عن سبب استقالته من التنظيم الدولي للإخوان

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علي السمان يكشف عن سبب استقالته من التنظيم الدولي للإخوان علي السمان يكشف عن سبب استقالته من التنظيم الدولي للإخوان

قال رئيس الإتحاد العالمي لحوار الثقافات والأديان الدكتور، علي السمان، إن انتمائه لتنظيم الإخوان المسلمين، جاء عام 1948، حين كان طالباً فى المرحلة الثانوية بمدينة طنطا، مشيراً إلى أن الجماعة شكلت فى هذا الوقت كل ما يمثل الوجه الحسن لما يريدوا أن يبعثوا به إلى الرأي العام.

وأضاف السمان خلال لقائه ببرنامج “القنديل”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي أكرم خزام، أن حادث مقتل المستشار الخازندار كان هو نقطة التحول فى تقديم استقالته من الجماعة، لاسيما وأنه أدرك أن الجماعة تسير فى خطين الأول هو الدعوة، والثاني هو الاغتيالات والقتل.

وأوضح السمان أنه مع قيام ثورة 23 يوليو عام 1952 تجاوب معها لاسيما بعد الفكر الذي جائت به من خلال التنمية الاجتماعية.

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