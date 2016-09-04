4 علامات تنذر بتعرضك لمشكلة صحية.. أهمها لون البول والتعب المستمر

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض العلامات التى تشير إلى الإصابة بمشاكل صحية خطيرة، وتشمل هذه العلامات الآتى:

1.إذا كنت تعانى من البدانة:

الإفراط فى تناول الطعام ليس السبب الوحيد لزيادة الوزن، وفى الواقع البدانة مصدر قلق طبى خطير يشير إلى مشاكل صحية خطيرة، كما أن المشاكل الصحية المرتبطة بالسمنة هى أكثر خطورة مثل مشاكل القلب والغدة الدرقية ومرض السكر، كما أن السمنه تؤثر على التنفس والمزاج والنوم ومستويات الطاقة والمفاصل.

2. لون البول:

وحسب التقرير أن لون البول يمكن أن يكون إشارة على مشكلة صحية، فإذا كان لون البول أصفر شاحب أو شفاف ليس هناك شىء يدعو للقلق، لكن إذا كان لون البول أصفر قاتم أو أحمر، فإنه يشير إلى الجفاف أو مشاكل صحية أكثر خطورة.

3.الشعور بتعب مزمن:

فهذا يعد علامة تحذيرية على أنك معرض لأمراض غير صحية خطيرة، فإذا شعرت بالتعب حتى بعد الحصول على النوم الكافى ووجدت صعوبة فى البقاء مستيقظا ونشيطا، فإنه يكون دليل على المعاناة من مشاكل فى الغدة الدرقية أو القلب وغيرها من الأمراض الخطيرة مثل السرطان.

4.تشقق الشفتين وأصابع القدم والأظافر:

فإنها تكون مؤشرا على نقص بعض الفيتامينات التى تؤثر سلبيا على الجسم على المدى البعيد.