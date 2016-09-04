نشرة «ONA» | انطلاقة جديدة لـ”ON PLUS”.. شردي يواصل فتح فساد الأوقاف.. ميلاد شعبي أف إم بحضور حكيم ورزان ودياب‎

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية.

أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة – من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك – انطلاقة جديدة لمجموعة قنوات “ON plus” أول قنوات HD بمصر.. للمزيد

يواصل الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج يوم بيوم، المذاع على شاشة “النهار اليوم”، فتح ملف الفساد في إدارة أملاك الأوقاف.. للمزيد

قال خالد فتوح رئيس محطة شعبي اف ام، في تصريح خاص لوكالة «ONA»، إن المحطة استعدت لإطفاء أول شمعة بمناسبة عيد ميلادها الأول بحضور كوكبة من نجوم الفن الشعبي ونجوم الغناء والتمثيل والصحفيين والاعلاميين وذلك غدًا الإثنين موضحًا أنه اليوم الرسمي الذي شهد مولد انطلاق اذاعه 95 اف ام الشعبي.. للمزيد

طرحت شركة “EWE”، اليوم الأحد، بالتعاون مع شركة “مزيكا”، ألبوم المطربة شذى، ويحمل الألبوم عنوان “أنا لوحدي”… للمزيد

كشفت الفنانة حنان ماضي، عن سر اختفائها في الفترة الماضية، حين قالت “مافيش حاجة اتعرضت على لها قيمة، فـحين قارنت ما عرض علي بالأعمال القديمة، وجدت القديم أقيم كثيرًا من المعروض” .. للمزيد