أخبار عاجلة

اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
سبورتنج يحتضن بطولة الجمهورية للاسكواش -
سمير كمونة: قرعة دوري السوبر لم تخدم شباب الأهلي -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

نشرة «ONA» | انطلاقة جديدة لـ”ON PLUS”.. شردي يواصل فتح فساد الأوقاف.. ميلاد شعبي أف إم بحضور حكيم ورزان ودياب‎

Google+ Print
نشرة «ONA»

نشرة «ONA»

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية.

أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة – من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك – انطلاقة جديدة لمجموعة قنوات “ON plus” أول قنوات HD بمصر.. للمزيد

رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة – أرشيفية

رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة – أرشيفية

يواصل الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج يوم بيوم، المذاع على شاشة “النهار اليوم”، فتح ملف الفساد في إدارة أملاك الأوقاف.. للمزيد

الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج يوم بيوم – أرشيفية

الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج يوم بيوم – أرشيفية

 

قال خالد فتوح رئيس محطة شعبي اف ام، في تصريح خاص لوكالة «ONA»، إن المحطة استعدت لإطفاء أول شمعة بمناسبة عيد ميلادها الأول بحضور كوكبة من نجوم الفن الشعبي ونجوم الغناء والتمثيل والصحفيين والاعلاميين وذلك غدًا الإثنين موضحًا أنه اليوم الرسمي الذي شهد مولد انطلاق اذاعه 95 اف ام الشعبي.. للمزيد

شعبي إف إم

شعبي إف إم

 

طرحت شركة “EWE”، اليوم الأحد، بالتعاون مع شركة “مزيكا”، ألبوم المطربة شذى، ويحمل الألبوم عنوان “أنا لوحدي”… للمزيد

ألبوم أنا لوحدي للفنانة شذى

ألبوم أنا لوحدي للفنانة شذى

 

كشفت الفنانة حنان ماضي، عن سر اختفائها في الفترة الماضية، حين قالت “مافيش حاجة اتعرضت على لها قيمة، فـحين قارنت ما عرض علي بالأعمال القديمة، وجدت القديم أقيم كثيرًا من المعروض” .. للمزيد

الفنانة حنان ماضي – أرشيفية

الفنانة حنان ماضي – أرشيفية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017