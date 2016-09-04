في_إفريقيا - الزمالك لـ في الجول: أبلغنا الكاف بالعدد الذي نرغب في حضوره لمباراة الوداد

قال إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك إن الأبيض حدد وأبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالعدد الذي يرغب النادي في حضوره لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك منافسه المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 16 سبتمبر، ومن المنتظر أن تكون المواجهة على ملعب برج العرب بعد تدخل من وزير الرياضة خالد عبد العزيز. (طالع التفاصيل)

وقال تيجانا لـFilGoal.com: "أبلغنا الكاف برغبتنا في حضور 10 آلاف متفرج لمباراة الوداد".

وأضاف "خاطبنا الكاف بذلك لأننا نحتاج مساندة جمهورنا بشكل كبير في هذا اللقاء".

ويشترك الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ عام 2005.