النيابة تستعلم عن حالة السائق المصاب بطلق نارى على يد مندوب شرطة بأكتوبر

أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة بالتحفظ على "شريف.ل" مندوب شرطة من قوة مرور أكتوبر لصباح الغد، للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات بإطلاق النيران على سائق سيارة ميكروباص نتيجة قيامه بالتعدى عليه بالسب والقذف.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للسائق المصاب وطلبت التقرير الطبى الخاص به لسماع أقواله حول الواقعة، كما استدعت النيابة 4 شهود آخرين فى القضية من بينهم سائقين وعدد من أفراد قوة المرور المرافقة لمندوب الشرطة لسماع أقوالهم صباح الغد حول الواقعة، وطلبت تحريات المباحث.

وكانت التحريات الأولية قد كشفت، أنه أثناء تواجد مندوب الشرطة "شريف.ل"لتنظيم الحالة المرورية بطريق الواحات، فوجئ بالسائق عثمان منصور، يترجل من سيارته ويتجه إليه ويكيل له سيلا من السباب، وتعدى عليه بالضرب وأسقطه أرضًا بدعوى قيامه بتحرير العديد من المخالفات ضده وزملائه بالموقف، فتدخل عدد من السائقين، للفصل بينهم ما دفع مندوب الشرطة لاستخدام سلاحه وإطلاق عيارًا ناريًا أصاب المجنى عليه فى القدم.