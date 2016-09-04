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مصدر قضائى: "الكسب غير المشروع" يعلن قريبا عن التصالح مع ورثة عاطف عبيد

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مصدر قضائى: "الكسب غير المشروع" يعلن قريبا عن التصالح مع ورثة عاطف عبيد مصدر قضائى: "الكسب غير المشروع" يعلن قريبا عن التصالح مع ورثة عاطف عبيد

> كتبت : هدى أبو بكر

كشف مصدر قضائى لـ"اليوم السابع" عن أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، سيعلن خلال أيام قليلة عن إتمام التصالح مع ورثة الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء الأسبق فى القضايا التى اتهم فيها بالتربح والكسب غير المشروع. وقال: إن جهاز الكسب على وشك الانتهاء من إجراءات التصالح مع ورثة عبيد وأنه سيعلن عنها خلال أيام.

وكان جهاز الكسب غير المشروع فى وقت رئاسة المستشار عاصم الجوهرى له قد أجرى تحقيقات مع الدكتور عاطف عبيد وزوجته وأبنائه فى بلاغات تتهمهم بجمع ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة على نحو يمثل كسبا غير مشروع، وأصدر الجهاز قرارا بمنع عبيد، وزوجته وأبنائه من مغادرة البلاد، وأيدت محكمة الجنايات قرارات جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة ومنعهم من التصرف فيها وتعيين لجان متخصصة لإدارتها مع وضعهم جميعا على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، وأخطرت جميع الجهات لتنفيذ هذه القرارات.


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