أخبار عاجلة

اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
سبورتنج يحتضن بطولة الجمهورية للاسكواش -
سمير كمونة: قرعة دوري السوبر لم تخدم شباب الأهلي -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

جامعة بني سويف تبدأ في إستلام أوراق الطلاب المقبولين

Google+ Print
جامعة بني سويف تبدأ في إستلام أوراق الطلاب المقبولين جامعة بني سويف تبدأ في إستلام أوراق الطلاب المقبولين

أعلن اليوم الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، عن بدء استلام أوراق طلاب الثانوية العامة المرشحين لجامعة بني سويف في العام 2016/2017 ، بدءًا من اليوم الأحد الموافق بالمرحلة الأولى والثانية بمقرات الكليات، عدا كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة يتم استقبال أوراقهم بالإدارة العامة للجامعة.

أوضح لطفي، أن كافة كليات وإدارات الجامعة أتمت استعداداتها لاستقبال طلابها الجدد وتذليل كافة العقبات التي من الممكن أن تواجههم في بدء التقديم للمرحلة الجامعية.

أضاف الدكتو محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الأوراق المطلوبة للتقديم للكليات هي استمارة النجاح (أصل شهادة الثانوية العامة) ، بطاقة الترشيح للكلية, 6 صور شخصية حديثة للطالب, أصل شهادة الميلاد كمبيوتر, ونموذج 2 جند للذكور .

وتشمل أماكن الكليات مجمع شرق النيل بجوار المدن الجامعية ( الهندسة – التمريض – معهد فني للتمريض – علاج طبيعي – زراعة – تربية رياضية- خدمة اجتماعية- الألسن )، مجمع تعليم صناعي (الحاسبات – الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – الفنون التطبيقية – رياض الأطفال – طب الأسنان – العلوم الصحية – تعليم صناعي (، المجمع المركزي غرب النيل ( التجارة – العلوم – الحقوق – الإعلام – الآداب – علوم الأرض ).

شارع المستشفى الشاملة (كلية الطب البشري- كلية الطب البيطري )شارع شافعي (كلية التربية – كلية التربية تعليم أساسي – الصيدلة )شارع صلاح سالم بجوار مدرسة علي بن أبي طالب ( كلية السياحة والفنادق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا