جامعة بني سويف تبدأ في إستلام أوراق الطلاب المقبولين

أعلن اليوم الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، عن بدء استلام أوراق طلاب الثانوية العامة المرشحين لجامعة بني سويف في العام 2016/2017 ، بدءًا من اليوم الأحد الموافق بالمرحلة الأولى والثانية بمقرات الكليات، عدا كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة يتم استقبال أوراقهم بالإدارة العامة للجامعة.

أوضح لطفي، أن كافة كليات وإدارات الجامعة أتمت استعداداتها لاستقبال طلابها الجدد وتذليل كافة العقبات التي من الممكن أن تواجههم في بدء التقديم للمرحلة الجامعية.

أضاف الدكتو محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الأوراق المطلوبة للتقديم للكليات هي استمارة النجاح (أصل شهادة الثانوية العامة) ، بطاقة الترشيح للكلية, 6 صور شخصية حديثة للطالب, أصل شهادة الميلاد كمبيوتر, ونموذج 2 جند للذكور .

وتشمل أماكن الكليات مجمع شرق النيل بجوار المدن الجامعية ( الهندسة – التمريض – معهد فني للتمريض – علاج طبيعي – زراعة – تربية رياضية- خدمة اجتماعية- الألسن )، مجمع تعليم صناعي (الحاسبات – الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – الفنون التطبيقية – رياض الأطفال – طب الأسنان – العلوم الصحية – تعليم صناعي (، المجمع المركزي غرب النيل ( التجارة – العلوم – الحقوق – الإعلام – الآداب – علوم الأرض ).

شارع المستشفى الشاملة (كلية الطب البشري- كلية الطب البيطري )شارع شافعي (كلية التربية – كلية التربية تعليم أساسي – الصيدلة )شارع صلاح سالم بجوار مدرسة علي بن أبي طالب ( كلية السياحة والفنادق.