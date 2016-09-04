بالصور.. رفع أكثر من 4 آلاف طن مخلفات من الميادين والشوارع ببني سويف

واصل المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف متابعته لسير مبادرة “حلوة يابلدى” والتي تتواصل فاعلياتها بدعم ومشاركة القوات المسلحة, وجاء في تقرير استعرضه المحافظ عن إنجازات وأعمال المبادرة في الفترة من 27 /8/2016م حتى 1/9/2016م والذي كشف عن أنه تم رفع 4630 طن من القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة من بداية المرحلة الثانية من لأعمال المبادرة.

ففي بني سويف تم رفع 480 طن تراكمات ومخلفات وقمامة وأعمال دهانات وإعادة تأهيل العديد من الطرق والشوارع (سليمان متولى, السادات, الحمرايا) ودهان سورحديقة النيل وسور مدرسة التربية الفكرية وتأهيل مدخل قرية شريف باشا, فضلاً عن استكمال تشجير وإنارة وزراعة مثلث تقاطع شارع عبدالسلام عارف مع طريق سليمان متولى, بجانب تصنيع صناديق القمامة وتوزيعها على شارع عبدالسلام عارف بالإضافة إلى تطهير ترعة بني رضوان.

وفي مركز ومدينة ناصر تم رفع 482 طن من المخلفات والتراكمات ودهانات وإعادة تأهيل شوارع الثورة وقناة السويس وقرية بني زايد ودهان سور محطة قرية إشمنت وتشجير وزراعة وإنارة مدخل الطريق السريع من الناحية البحرية وتطهير مصرف محمود.

وفي إهناسيا تم رفع 105 طن قمامة وتراكمات ودهان وإعادة تأهيل للطرق بقرى عزبة كسًاب والنويرة وشاويش وطريق قرية باها.

وفي ببا تم رفع 1038 طن مخلفات وتراكمات بجانب أعمال دهانات وتأهيل لطريق مدخل المدينة البحري وطريق مدخل قرية هلية من الناحية الغربية وتطهير مصارف هلية الغربي ومصرف زاوية الناوية ومصرف المحيط بطول 12كم.

وفي سمسطا تم رفع 175 طن قمامة وتراكمات ودهان وتأهيل طريق مدخل دشطوط حتى قرية كوم النور بالإضافة إلى تأهيل شارع السوق ومنطقة المدارس.

وفي الفشن تم رفع 2350 طن من المخلفات والتراكمات والقمامة وإعادة تأهيل ودهانات للطريق الدائري وطريق قرية بني صالح وتطهير مصرف السكر.

وفي الواسطى تم تطهير ترعة الإطوابية ورفع المخلفات والتراكمات والقمامة وإعادة تأهيل ودهان شارع سعد زغلول ومدخل قرية عطف إفوة وزاوية المصلوب وتشجير وزراعة وإنارة شارع ترعة الإبراهيمية بالمدينة وإنارة وزراعة تشجير مدخل قرية بني غنيم.