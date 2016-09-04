بالصور.. بورسعيد تستعد لاستقبال مؤتمر «محامين مصر»

تستعد محافظة بورسعيد ،اليوم الأحد، لاستقبال المؤتمر العام لمحامين مصر تحت عنوان “تطوير العدالة ودور المحامي طبقًا للدستور” بحالة من الاستنفار الأمني بشتى شوارع المدينة، بالإضافة إلى تسكين الوفود في الفنادق والقرى السياحية.

وقامت القرى والفنادق بتسكين الوفود من المحامين وسط حالة من ترحيب الإدارات تزامنًا مع تكثيف لقوات مديرية أمن بورسعيد من تواجدها بمحيط أماكن التسكين، وشددت المديرية من اجراءاتها على مداخل ومخارج المدينة.

وتم تشييد سرادق يضم 4000 مقعد لاستقبال افتتاح المؤتمر في الثامنة مساءًا بحضور النقيب العام لمحامي مصر، سامح عاشور، وأحمد عبدالنعيم نقيب فرعية بورسعيد.

ومن جانبه رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، باستضافة أي فعاليات أو موتمرات تقيمها نقابة المحامين، موضحًا أنه وجه جميع الأجهزة التنفيذية بتقديم كافة التيسيرات وأوجه التعاون مع اللجان المنظمة للمؤتمر وتذليل أية عقبات.

وأكد المحافظ بأنه سوف يتم تنظيم رحلات لجموع المحاميين للتعرف على ما يجري من أعمال بمنطقة شرق بورسعيد، حيث بناء الأنفاق أسفل قناة السويس وأرصفة الحاويات بالميناء المحوري بأيدي مصرية.