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رئيس جامعة بنى سويف يبحث سبل التعاون مع مدير الأمن

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رئيس جامعة بنى سويف يبحث سبل التعاون مع مدير الأمن رئيس جامعة بنى سويف يبحث سبل التعاون مع مدير الأمن

قام اليوم الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف بزيارة لمديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء محمد الخليصى مساعد وزير الدخلية لتقلدة منصب مدير أمن بنى سويف وكذلك حلول عيد الأضحى المبارك, وخلال الزيارة استعرض لطفي سبل التعاون الأمني وتعزيزه بين الجانبين.

و أشاد رئيس الجامعة بالدور الهام و البارز الذى تقوم به مديرية الأمن تجاه الجامعة وحرصها الدائم لدعم رسالة الأمن بالجامعة وحفظ واستقرار العملية التعليمية معرباً عن سعادته باللقاء الذى أظهر مدى التعاون المثمر والبناء بين والجامعة ومديرية الأمن.

كما رحب اللواء محمد الخليصى مساعد الوزير لأمن بني سويف برئيس الجامعة وأكد على أن المديرية لا تدخر جهداً فى خدمة الجامعة لإعتبارها بيت الخبرة ومنارة العلم للمحافظة،
> مشيراً إلى أن “المديرية مستعدة بكامل طاقتها وكافة إمكاناتها لخدمة الجامعة ومؤسسات الدولة والمواطنين.

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