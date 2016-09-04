رئيس جامعة بني سويف يشيد بدور طالبات الجامعة في أسبوع الفتيات الرابع

أشاد الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، بحصاد فتيات الجامعة في أسبوع فتيات الجامعات المصرية الرابع، وأعلن فوز الطالبات بالمركز الثالث والسادس في ألعاب القوي، وتعادل فريق كرة القدم الخماسي مع جامعة الإسكندرية، وفازت الجامعة في الكرة الطائرة على جامعة بورسعيد، وسط إشادة من الجميع بتألق الجوالة في حفلات السمر، كما فازت الطالبة (أميرة زنهم) بأول ميدالية فضية للجامعة في جري (1500 م).

وأوضح لطفي، أن أسبوع شباب الفتيات الذي أقيم في الفترة من 1حتي 7 سبتمبر، شارك به ما يقرب من 3000 مشارك من 27 جامعة وشاركة الجامعة بوفد مكون من (103) طالبة ومشرف ، ويشهد إقامة العديد من المسابقات والأنشطة ومنها مسابقات الأنشطة الرياضية (كرة قدم خماسى، سلة، طائرة، تنس طاولة، سباحة، إسكواش، ومسابقات الأنشطة الاجتماعية (مسابقة الطالبة المثالية، وزيارة لإحدى المؤسسات الاجتماعية، والبحوث الاجتماعية، ومسابقة حفظ القرآن الكريم)، وفى الأنشطة الفنية (غناء فردى وجماعي، فنون تشكيلية، كاريكاتير)، وفى أنشطة المجالات الثقافية (معلومات عامة، مجلات حائط، المقال، القصة القصيرة، الشعر الفصحي، المراسل التليفزيوني).

وأشار محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذا الأسبوع يعد أضخم تجمع طلابي بعد أسبوع شباب الجامعات، ويرمز شعار الأسبوع الرابع لإبنة أخناتون نسبة إلى الماضي والأصل الفرعوني للفتاة المصرية، والرقم (4) إلى رقم الأسبوع الرابع، ورأس نفرتيتي ترمز لجامعة المنيا والتى تخلد بتاريخها الفرعوني مجتمعها المحلى والجامعة تشارك بقوة لامتلاكها منشآت متميزة من ملاعب عديدة وحمام سباحة أولمبي.

> مضيفاً أن كل ذلك يرجع لإهتمام رئيس الجامعة بأبنائه الطلاب وتبنى أبدعاتهم بما يعطيهم دفعة للأمام من أجل مشاركة فعالة وتعميق حب الوطن.