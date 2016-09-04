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غدًا.. محاكمة 70 متهمًا في “لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة”

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غدًا.. محاكمة 70 متهمًا في “لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة” غدًا.. محاكمة 70 متهمًا في “لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة”

أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا الإثنين، محاكمة المتهمين في قضية “لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي البيومي، بعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر و عادل الشاذلي رئيسي المحكمة، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم سبعين متهمًا، اتهامات بتأسيس و إدارة عصابة “لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة” انشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ، وحيازىة مفرقات “TNT” وإعانة على الفرار من وجه القضاء و استعمال القوة و العنف ضد موظفيين عموميين.

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