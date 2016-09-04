“روني” يتخطى بيكهام في عدد المشاركات مع المنتخب الإنجليزي

حقق واين روني، نجم منتخب إنجلتر ومهاجم فريق مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، رقمًا قياسيًا جديدًا بعدما رفع رصيده من المباريات الدولية مع المنتخب الإنجليزي إلى 116 مباراة، بمشاركته في مواجهة سلوفاكيا ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

وبذلك الرقم، تخطى “روني” الأسطورة ديفيد بيكهام صاحب الـ115 مباراة دولية، ليكون أكثر لاعب داخل الملعب يخوض مباريات دولية، بينما تتبقى له 9 مباريات لكى يعادل الرقم القياسي فى عدد المشاركات مع إنجلترا، والمسجل باسم الحارس الأسبق بيتر شيلتون، الذى خاض 125 مباراة دولية.