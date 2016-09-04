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القوات الجوية: تصفية أكثر من 40 إرهابيًا جنوب الشيخ زويد والعريش

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القوات الجوية: تصفية أكثر من 40 إرهابيًا جنوب الشيخ زويد والعريش القوات الجوية: تصفية أكثر من 40 إرهابيًا جنوب الشيخ زويد والعريش

أرشيفية

نجحت القوات الجوية اليوم الأحد، في توجيه ضربة موجعة لتنظيم بيت المقدس، بعد استهداف الطائرات الحربية لثلاث بؤر إرهابية بمناطق نجع زويع والشريفات والبريصات بشمال سيناء، وذلك بعد ورود معلومات للقوات المسلحة بتجمع أعداد كبيرة من العناصر الإرهابية لتنفيذ عملية إرهابية اليوم.

ونجحت صواريخ الأباتشي في قصف البؤر الثلاث، مما أسفر عن تصفية أكثر من 40 إرهابيًا في ضربة عسكرية موجعة للعناصر التكفيرية.

وأشارت مصادر أمنية مطلعة، إلى أن أعداد القتلى قد تزيد عن ذلك بكثير، مضيفة أن العناصر التكفيرية تنشط في الأيام الجارية في العشر الأوائل من ذي الحجة واقتراب الحج.

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