الأمن التونسي يلقى القبض على عناصر مشتبه بارتباطها بمجموعات إرهابية

تمكنت الوحدات الأمنية والعسكرية التونسية بولاية القصرين، اليوم الأحد، من إلقاء القبض على العديد من الأشخاص المشتبه بهم في تقديم الدعم اللوجستي لمجموعات إرهابية وذلك في إطار الحملات الأمنية المشتركة المتواصلة بمختلف أحياء مدينة القصرين وبالمناطق المشبوهة المتاخمة للجبال منذ العملية الأمنية الاستباقية بحي الكرمة.

وأفاد مصدر أمني بولاية القصرين لوكالة “تونس إفريقيا للأنباء (وات)” اليوم الأحد أن التحريات والتحقيقات الأولية مع المشتبه بهم كشفت تورط بعضهم في عملية حي الكرمة, مشيرا إلى أنه سيتم عقب استكمال التحقيقات الأولية بالقصرين, تحويلهم إلى الفرقة المختصة في جرائم الإرهاب بالعاصمة.

أ ش أ