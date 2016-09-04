بالصور..سحابة دخان تعلو سماء السنبلاوين أثناء زيارة وزير البيئة

ظهرت سحابة دخانية فى سماء مدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، أثناء زيارة الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، لمقر الميكنة الزراعية.

وعلل الدكتور هشام ربيع، وكيل وزارة البيئة بالدقهلية، لـ"اليوم السابع" ظهور السحابة الدخانية، أن بعض الأطفال قاموا بحرق بعض الأقمشة والبلاستيك فى أرض فضاء، خلف مقر الميكنة الزراعية، مما أدى إلى تعالى ألسنة اللهب، وتصاعد الدخان ليغطى المنطقة، لافتاً إلى أن الموضوع ليس له علاقة بحرق قش الأرز، وتم تحرير مخالفة بذلك.



> السحابة أثناء جولة الوزير

وكان وزير البيئة قام بزيارة لمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، لافتتاح معدات تدوير قش الأرز وكبسه، فى مواجهة لحرقه، وصاحبه خلال الزيارة، المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، ونواب مدينة السنبلاوين.