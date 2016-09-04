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«بوتين» و«بن سلمان» يؤكدان التعاون في مجال النفط

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«بوتين» و«بن سلمان» يؤكدان التعاون في مجال النفط «بوتين» و«بن سلمان» يؤكدان التعاون في مجال النفط

بوتين

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اللذان اجتمعا الاحد في هانغتشو على هامش قمة مجموعة العشرين، الى تعزيز التعاون بين البلدين وخصوصا في مجال النفط.

وبحسب فرانس برس  أشار بوتين “نعلق أهمية كبرى على تعزيز التعاون المتبادل مع . هذا الامر يعني علاقاتنا الثنائية خصوصا، وأننا اكبر مصدرين للنفط، وكذلك القضايا الدولية”.

وأضاف “نعتبر أنه لا يمكن تسوية أي مشكلة مهمة في المنطقة من دون السعودية، وبالنسبة الينا من الاهمية بمكان ان نحافظ على حوار دائم معكم”.

من جهته، اكد محمد بن سلمان ان العلاقات بين المملكة وروسيا “استراتيجية” وان “التعاون والتنسيق” بين البلدين “بالغا الاهمية”.

واوضح “من دون مشاركة روسيا والسعودية لا يمكن إرساء سياسة مستقرة في مجال النفط”، في وقت تراجعت الخام بشكل كبير في العامين الأخيرين.

وشكل هذا التراجع ضربة كبيرة لاقتصادات الدول المنتجة للنفط وخصوصا روسيا التي تطاولها ايضا عقوبات غربية على خلفية الازمة الاوكرانية.

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