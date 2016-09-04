“أوقاف الأقصر” تشكل غرفة عمليات استعدادًا لعيد الأضحي‎

قال الشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر أن المديرية استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة صلاة عيد الأضحى واستعدادا لأي ظروف طارئة كتخلف إمام عن صلاة العيد أو أي محاولة لاستغلال ساحات العيد وتوظيفها في أغراض أخرى تذهب بفرحة الناس.

كما كلف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر كل مديري الإدارات بمتابعة كل ما يتصل باستعدادات صلاة العيد وموافاته بأي جديد وأن يكون كل مديري الإدارات ومفتشييها ورؤساء الأقسام على أتم الاستعداد لسد اي عجز أو تغطية ساحة وأن يتواصل كل مفتش مع أئمة الساحات والمساجد التي تقع في نطاق عمله حتى اللحظات الأولى من صباح يوم العيد.

وقال الشيخ إسلام محمد الأزهري المنسق العام والمتحدث الإعلامي باسم مديرية اوقاف الأقصر أنه تم إعداد وتجهيز 44 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك تم توفير أفضل الأئمة والدعاة بالمديرية لتلك الساحات.

لكل ساحة إمام أساسي وآخر احتياطي كما أن المساجد الكبرى بالمحافظة ستقام بها صلاة العيد والمساجد التي لا يوجد ساحات في نطاقها الجغرافي وان من يقوم بأداء صلاة العيد بتلك المساجد هم أئمة المديرية المميزين والمشهود لهم بالوسطية.