محافظ قنا يسلم عقود لجمعيات أهلية بقيمة 5 مليون جنيه‎

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بتسليم عقود لعدد خمس جمعيات أهلية بقيمة 5 ملايين جنيه مقدمة من الصندوق الاجتماعي للتنمية بقنا لتنفيذ مشروعات تنمية مجتمعية بالمحافظة وذلك بحضور الأستاذ محمود العماري مدير المكتب الإقليمي للصندوق الاجتماعي بقنا وممثلى الجمعيات الأهلية الخمس .

وذكر الهجان أنه تم تسليم عقد بقيمة مليون جنيه لكلاً من جمعية ( النداء للتنمية الاجتماعية بدشنا والجمعية النسائية لتحسين الصحة بنجع حمادي وجمعية تنمية المجتمع بالعركي ) في إطار دعم المشروعات المتناهية الصغر الخاصة بالتنمية الريفية والزراعية بالنطاق الجغرافى لتلك الجمعيات بالإضافة إلي عقدين قيمة الواحد منهما مليون جنيه لجمعية تنمية المجتمع بالقارة بمدينة أبوتشت لتنفيذ مشروع العناية الصحية للأم والطفل والأخر لجمعية تنمية البيئة والأسرة بمدينة قنا .

بينما ذكر مدير المكتب الإقليمي للصندوق الإجتماعى أن تلك المشروعات تهدف إلي إيجاد فرص عمل للمواطنين كبديل عن العمل في القطاع الحكومي مشيرًا أن الصندوق قام بتمويل عدد 60 مشروع من المشروعات كثيفة العمالة فى عدة قطاعات بالمحافظة منها ( الصحة – البيئة – تشغيل الشباب – محو الأمية ) بمبلغ 62 مليون جنيه ساهمت فى توفير عدد 5368 فرصة عمل لشباب المحافظة وفي السياق ذاته أشار مدير المكتب الإقليمي إلي عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي مولها الصندوق بالمحافظة من 1/1/1992 حتي 30/6 من العام الجاري وصلت إلي 129129 مشروع بتكلفة مالية تقدر بواحد مليار و506 مليون و926 ألاف جنيه ساهمت في توفير أكثر من200 ألف و600 فرصة عمل .