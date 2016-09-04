محافظ سوهاج يفتتح معرض لمستلزمات المدارس بعنوان “أهلًا مدرستى‎”

يفتتح اليوم الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج معرض “أهلا مدرستى” بنادى المحليات بمدينة ناصر ويستمر المعرض لمدة شهر، ويهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع السوهاجى من المنتجات المدرسية وبأسعار تناسب جميع المستويات وخاصة محدودى الدخل.

وينقسم إلى محورين الأول خاص بمنتجات التربية والتعليم المنتجة من قبل طلاب المدارس الصناعية والزراعية، والثانى تلبية متطلبات تلاميذ المدارس من كشاكيل وأقلام وأوراق وألوان وكتب وشنط وأحذية وزى مدرسى، وأن الهدف الاساسى للمعرض هو عرض منتجات المدارس على مستوى المحافظة والتى قام بتصنيعها التلاميذ، وكذلك التخفيف عن كاهل المواطن السوهاجى بعرض جميع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تناسب كافة المستويات، فضلاً عن تنمية مهارات طلاب المدارس من خلال إقامة ورش عمل تنمية بشرية فى عدة مجالات بالإضافة إلى حلقات نقاشية مع الطلاب من كافة المراحل التعليمية ومناظرات بين أولياء الأمور ومعلمى المدارس بهدف الوقوف على كافة المشكلات التى تعانيها المنظومة التعليمية فى المحافظة وكيفية حلها.

وهناك ركن فى المعرض لمنتجات البيئة المحلية بمحافظة سوهاج “صناعة النول – التلى” وهى من الصناعات المحلية التى تشتهر بها المحافظة، بالإضافة إلى مشاركة تلاميذ المدارس والمعلمين والمجتمع المدنى والجامعة وديوان عام المحافظة بفريق عمل لإعداد وتنفيذ هذا المعرض.