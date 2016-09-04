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كهرباء سوهاج: زيادة قدرة محطة محولات مشطا المتنقلة لـ25 ميجا أمبير

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كهرباء سوهاج: زيادة قدرة محطة محولات مشطا المتنقلة لـ25 ميجا أمبير كهرباء سوهاج: زيادة قدرة محطة محولات مشطا المتنقلة لـ25 ميجا أمبير

>سوهاج محمود مقبول

قال المهندس مدحت عيد وكيل وزارة الكهرباء بسوهاج: أنه يجرى الآن عملية إحلال وتجديد محطة محولات مشطا المتنقلة لزيادة القدرة بها من 10 ميجا فولت أمبير إلى 25 ميجا فولت أمبير، وذلك لمواجهة الزيادة على الطلب للقدرة الكهربائية علما بأن المحطة تغطى العديد من الأماكن أهمها مجلس قروى شطورة.

وأضح أن عملية الإحلال التى تتم سوف توفر مغزيا جديدة للقضاء على ظاهرة انقطاع التيار وضعفه والارتقاء بجودة التغذية، ويأتى هذا طبقا للخطة الموضوعة من قطاع الكهرباء بسوهاج والتى بدأت بالفعل اعتبارا من 1/7/ 2016.


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