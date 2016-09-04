وزير البيئة: حرائق نقاط تجميع قش الأرز بالشرقية وراءها الجماعة الارهابية

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إن الحرائق الأربعة التي تمت خلال العام الماضي، في مواقع قش الأرز، والتهمت كميات كبيرة من البالات المخزنة، يعلم الجميع انها تمت بفعل فاعل لإثارة الذعر في المجتمع، قاصدا بقوله " الجماعة الارهابية" .

جاء ذلك في تصريح خاص لـ" اليوم السابع " ردا على سؤاله عن إجراءات التأمين في مواقع الجمع والكبس لتفادى الحرائق المتكررة وذلك علي هامش زيارته للشرقية لتفقد عدد من مواقع جمع القش وتسلم المعدات بالمحافظة، بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الاقليم.

و أضاف أن 6 محافظات التي تضم مواقع للقش لم تتعرض لأى حرائق، ومع ذلك هناك اجراءات تأمينية و إحترازية سيتم وضعها في الاعتبار هذا العام .

و أكد وزير البيئة أن الوزارة تعمل على تكثيف الجهود هذا العام من خلال توفير المعدات الزراعية اللازمة لعمليات جمع وكبس وفرم قش الأرز وتعظيم الاستفادة منه اقتصادياً مشيراً إلى أنه تم شراء معدات ومفارم ومكابس جديدة بتكلفة اضافية قدرها 40 مليون جنيه لخدمة المحافظات المتاخمة للعاصمة ( الشرقية - الدقهلية – البحيرة – القليوبية – كفر الشيخ ) .