مدير أمن سوهاج يكرم ضابطًا لضبطه سيارة محملة بـ25 طن أرز تموينى

كرم اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، يسرى على عبد الله ضابط من قوة تأمين الطرق وذلك عقب تمكنه من ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من الأرز مجهول المصدر بلغت 25 طن أثناء تواجده لمتابعة الحالة الأمنية على الطرق السريعة.

وترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغًا من إدارة عمليات النجدة برئاسة العميد كرم فاروق مدير إدارة عمليات النجدة يفيد بتمكن قوة تأمين الطرق من ضبط كمية الأرز مجهولة المصدر وتم التحفظ عليها.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية بتمكن يسرى على عبد الله إدارة تأمين الطرق بسوهاج عن ضبط السيارة رقم 902755 نقل الجيزة قيادة أحمد محمود حسن على 33 سنة، ويقيم دائرة مركز المحمودية "البحيرة" محملة بـ"25" طن أرز مجهول المصدر وبدون فواتير تحرر عن ذلك المحضر رقم 2600 إدارى مركز جهينه لسنة 2016.