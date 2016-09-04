توزيع 95 طناً من السلع المدعمة على الوحدات المحلية لبيعها للمواطنين بالفيوم

تفقد وائل مكرم محافظ الفيوم عمليات توزيع السلع الغذائية على السيارات التابعة للوحدات المحلية، لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة فى مختلف القرى والمراكز بمناسبة عيد الأضحى.

وقال محافظ الفيوم فى بيان اليوم، إنه وصل إلى المحافظة حتى الآن 95 طناً من المواد الغذائية منها 70 طناً من الأرز و25 طناً من المكرونة، وسيتم توزيعها على مراكز المحافظة المختلفة بواقع 10 قرى فى كل مركز، حيث سيتم اليوم توزيع 25 طناً من الأرز و25 ألف كيس مكرونة لمركز ومدينة الفيوم، و9 طن من الأرز و7600 كيس من المكرونة لكل مركز من المراكز الأخرى، وسيتوالى وصول السيارات العملاقة المحملة بالسلع الغذائية تباعاً وتوزيع محتوياتها بشكل يومى على المراكز والقرى لبيعها للجمهور بأسعار مدعمة، تحت إشراف لجان من التموين والمتابعة والتفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، بهدف محاربة الغلاء والتيسير على محدودى الدخل، حيث يتم بيع كيلو الأرز الأخضر بـ4 جنيهات والأحمر بثلاثة جنيهات ونصف، وكيس المكرونة بجنيه واحد فقط.

وكان محافظ الفيوم أصدر تكليفات لرؤساء مجالس المدن بالتنسيق مع مديرية التموين لتجهيز منافذ لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتم إعداد موقع كبير لتخزين وتعبئة السلع الغذائية أمام ديوان عام المحافظة لتوزيعها على مختلف المراكز وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة,/

وأضاف المحافظ أن بيع هذه السلع بأسعار مخفضة يأتى انطلاقاً من حرص المحافظة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة من البسطاء والأسر الأولى بالرعاية من خلال التعاون مع مختلف الوزارات ومنظمات المجتمع المدنى.

وأكد محافظ الفيوم حرص المحافظة على وصول هذه السلع المخفضة لمختلف المراكز والقرى مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشدداً على ضرورة التزام مسئولى الوحدات المحلية بخطة توزيع السلع وبيعها للمواطنين فى الشارع دون دخولها مقار الوحدات المحلية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين، مشيراً أن جميع المنتجات الغذائية التى يتم طرحها بأسعار مخفضة تخضع لرقابة شديدة من التموين والطب البيطرى والصحة والتفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، وأنها تأتى جنباً إلى جنب مع منافذ البيع الثابتة والمتحركة التى تجوب مراكز وقرى المحافظة للتيسير على المواطنين وبيع السلع الغذائية بأسعار فى متناول الجميع.