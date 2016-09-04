إعدام 776 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسوهاج خلال شهر

قال أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن الإدارة العامة للشئون الوقائية وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة قامت بالاشتراك مع مديرية التموين بسوهاج ، وإدارة مباحث التموين بالمحافظة، ومديرية الطب البيطرى بحملات مكبرة خلال شهر أغسطس الماضى أسفرت عن إعدام 776 كيلو مواد غذائية و193 لتر غذائى غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأضاف المحافظ فى بيان اليوم، أنه تم صرف 387 شهادة صحية ، فيما تم تحرير 100 محضر لاماكن تداول للأغذية غير مستوفاة للشروط الصحية ، وتحرير 89 محضر لغير الحاصلين على شهادات صحية ، وتم المرور على 282 منشأة وسحب عدد 128 عينة للكشف عليها ، وقد أوصى بإغلاق 50 منشأة مخالفة ، وتم ضبط 4724 كجم أغذية و 120 لتر على ذمة قضايا وتم العرض على النيابة المختصة للتصرف.

وفى ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بالاشتراك مع التموين والإدارة الصحية والإدارة البيطرية بحملات مكبرة خلال شهر اغسطس الماضى، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 23 محضر متنوع ناحية منشاة برديس وبندر البلينا وقرى الحرجة قبلى ـ وبنى حميل والبورة ، وقد تنوعت تلك المحاضر بين "حيازة سلع منتهية الصلاحية ، عدم الاعلان عن الأسعار ، وعدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية " وعدد 2 محل بقالة مخالف .

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة للحالة التموينية وضبط الاسواق وتفعيل الدور الرقابى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذلك التأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.