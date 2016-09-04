أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري -
ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر -
رويترز: تصاعد دخان أسود من مطار في موسكو -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 -
ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا -
محافظ أسيوط يكرم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم علي مدارس -
مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية -
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

المركز الإعلامي لـ«محامين مصر» يستعد لانطلاق حفل الافتتاح ببورسعيد

Google+ Print
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقد المركز الإعلامي لمؤتمر محامين والذي ينعقد بمحافظة بورسعيد على مدار 4 أيام، تبدأ من اليوم الأحد، أولى اجتماعاتها لتنسيق العمل على تغطية فعاليات المؤتمر تحت شعار “تطوير العدالة ودور المحامي طبقا للدستور”.

وناقش أعضاء المركز من مراسلي الصحف والقنوات الفضائية برئاسة المحامي مجدي عبدالحليم، المستشار الإعلامي لنقابة المحامين، سُبل نقل فعاليات المؤتمر وما يدور على هامشه من ورش عمل ولقاءات، وتم مناقشة خطة العمل خلال أيام المؤتمر الأربعة.

يبدأ حفل افتتاح المؤتمر في الساعة الثامنة من مساء اليوم بسرادق كبير تم تشيده بشارع طرح البحر أمام قرية النورس في حي الشرق، ويتخلل الحفل كلمة للمحامي مجدي سخي أمين عام المؤتمر، وأحمد عبدالنعيم نقيب محاميي بورسعيد، وكلمة لنقيب محامين مصر سامح عاشور.

وتنعقد ورش العمل على مدار اليومين الثاني والثالث للمؤتمر بثلاث قاعات في قرية النورس السياحية؛ على أن تبدأ الفترة الأولى من الورشة الساعه العاشرة صباحًا إلى الثانية عشر ظهرًا، والفترة الثانية من الثانية عشر والنصف ظهرًا إلى الثانية والنصف عصرًا، وفقًا لتصريحات خالد أبو كريشة مقرر المؤتمر، وأمين عام النقابة.

يذكر أنه من المقرر أن ينطلق مساء اليوم فاعليات المؤتمر السنوى للمحامين تحت شعار ” دور المحامي فى تطوير منظومة العدالة فى ضوء الدستور والقانون”.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط

السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري

حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟

حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟

السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"

السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"