المركز الإعلامي لـ«محامين مصر» يستعد لانطلاق حفل الافتتاح ببورسعيد

عقد المركز الإعلامي لمؤتمر محامين مصر والذي ينعقد بمحافظة بورسعيد على مدار 4 أيام، تبدأ من اليوم الأحد، أولى اجتماعاتها لتنسيق العمل على تغطية فعاليات المؤتمر تحت شعار “تطوير العدالة ودور المحامي طبقا للدستور”.

وناقش أعضاء المركز من مراسلي الصحف والقنوات الفضائية برئاسة المحامي مجدي عبدالحليم، المستشار الإعلامي لنقابة المحامين، سُبل نقل فعاليات المؤتمر وما يدور على هامشه من ورش عمل ولقاءات، وتم مناقشة خطة العمل خلال أيام المؤتمر الأربعة.

يبدأ حفل افتتاح المؤتمر في الساعة الثامنة من مساء اليوم بسرادق كبير تم تشيده بشارع طرح البحر أمام قرية النورس في حي الشرق، ويتخلل الحفل كلمة للمحامي مجدي سخي أمين عام المؤتمر، وأحمد عبدالنعيم نقيب محاميي بورسعيد، وكلمة لنقيب محامين مصر سامح عاشور.

وتنعقد ورش العمل على مدار اليومين الثاني والثالث للمؤتمر بثلاث قاعات في قرية النورس السياحية؛ على أن تبدأ الفترة الأولى من الورشة الساعه العاشرة صباحًا إلى الثانية عشر ظهرًا، والفترة الثانية من الثانية عشر والنصف ظهرًا إلى الثانية والنصف عصرًا، وفقًا لتصريحات خالد أبو كريشة مقرر المؤتمر، وأمين عام النقابة.

يذكر أنه من المقرر أن ينطلق مساء اليوم فاعليات المؤتمر السنوى للمحامين تحت شعار ” دور المحامي فى تطوير منظومة العدالة فى ضوء الدستور والقانون”.