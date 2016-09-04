“عاشور” يلتقي بالمحامين البرلمانيين على هامش المؤتمر السنوي ببورسعيد

أكد مجدي عبد الحليم المستشار الإعلامي لنقابة المحامين، اليوم الأحد، أنه تقرر أن يعقد النقيب سامح عاشور اجتماع مع أعضاء البرلمان من المحامين لمناقشة عدة محاور خاصة بتعديل قانون المحاماة على هامش المؤتمر العام المقام على محافظة بورسعيد فى الفترة من 4 إلى 7 سبتمر الجاري.

وأضاف “عبد الحليم” أنه من المنتظر أن يناقش النقيب مع نواب البرلمان من المحامين تعديل شروط القيد ووضع شروط جديدة بضمان عدم تسلل العناصر غير الجيدة للنقابة بالإضافة إلى مناقشة كيفية تفعيل نص المادة 198 من الدسنور التي منحت المحامين حماية وضمانة أخرى بخلاف الضمانة المقررة لهم أمام المحكمة.

ولفت إلى أن الموضوعات ستشمل مناقشة محاولة زيادة موارد نقابة المحامين بزيادة أتعاب المحاماة المحكوم بها فى تعديل نص المادة 187 من القانون، بالاضافة إلى إعادة النظر فى التشيكلات النقابية بعد التجربة التي تمت ارتباطًا بنص المادة 144 بانشاء المحاكم التي تستتبع انشاء نقابه لكل محكمة ابتدائية جديدة.

وأشار المستشار الإعلامي إلى أنه من ضمن آليات تعديل شروط القيد أن ترفع مدة التمرين من عامين إلى ثلاث أعوام كمقترح وأن يشترط حصول المحامي تحت التمرين بالانتقال للجدول تحت التمرين إلى محامي ابتدائي على دبلومة من إحدى الجامعات المصرية كمقترح ثان.