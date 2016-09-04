4 ظواهر فرضت نفسها على أفلام عيد الأضحى الستة.. أبرزها “قبضة الرقابة”

كتب – مصطفى حمزة

محاذير رقابية .. مواجهة لا مفر منها بين جيل “محمد سعد ” و”أحمد حلمي” من جهة وموجة جديدة يقودها الثلاثي “هشام ماجد وشيكو” مع ثالثهم “أحمد فهمى” .. إنفصال فنى .. و”بيومى فؤاد” .. أربعة ظواهر أحاطت كواليس الست أفلام المقرر دخولها سباق إيرادات موسم عيد الأضحى المبارك.

ووفقًا لما أعلن رسميًا اليوم الأحد 4 سبتمبر، يشهد هذا الموسم عرض 6 أفلام ، وليس 9 كما كان متوقعًا ، وهى “ألماظ حر، تحت الترابيزة، حملة فريزر، عشان خارجين، صابر جوجل، كلب بلدى”.

“قبضة ” الرقابة

لاحق الدكتور خالد عبد الجليل ”رئيس جهاز الرقابة على المصنفات “غالبية الأفلام المقرر عرضها ، ولم يسلم صناعها من إعتراضاته، والتى بلغت ذروتها مع نجاحه فى إخراج فيلم “جواب إعتقال” للفنان محمد رمضان من السباق تمامًا، بدعوى عدم التزام صناعه بتقديم السيناريو الكامل قبل التصوير.

بالإضافة لتأكيده على صعوبة التصريح لفيلم يقوم ببطولته نجم له جماهيريته وشعبيته مثل “رمضان”، ويؤدي من خلاله شخصية “إرهابي”.

ومع وقف عرض “جواب إعتقال”، طارد الرقباء فيلم أخر للمنتج أحمد السبكي، وهو “ألبس عشان خارجين”،حيث أصروا على حذف كلمة “ألبس”، علمًا بأن الفيلم نفسه حمل من قبل أسماء “ويك إند” و”مهمة سهلة جدا”.

فيلم “البس علشان خارجين” بطولة حسن الرداد، وإيمى سمير غانم، بيومى فؤاد، طاهر أبو ليلة، حنان سليمان، محمد علي رزق، مصطفى محمود ، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم نسرين أمين، مراد مكرم، ضياء المرغني، وأيمن منصور، سيناريو وحوار هشام ماجد وشيكو، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج خالد الحلفاوي وهو ثانى عمل له مع الثنائى الرداد وإيمى ، بعد نجاح فيلمهما الأول “زنقة الستات”.

أما فى حالة فيلم “تحت الترابيزة” فاشترطت الرقابة وضع عبارة المشاهدة تحت الإشراف العائلي لمن هم أقل من 12عامًا قبل منحه التصريح بالعرض.

“الماظ “حلمي .. و”ترابيزة “سعد

باعتبارهما يمثلان جيل سيطر لسنوات على شباك الإيرادات، وتنافسا عليها ايضًا، يصبح لوجود فيليمين لكل من “محمد سعد ” و”أحمد حلمي” هذا الموسم وضعًا خاصًا لاسيما مع تواجد الثلاثي “فهمى وشيكو وماجد ” الناجح جماهيريًا مؤخرًا “تأليفًا وتمثيلًا”.

بعدعامين من فيلمه “صنع فى مصر”، يغامر أحمد حلمي، ويدخل المنافسه مع مؤلفة جديدة هى منة فوزى، عبر فيلم ”ألماظ حر” وتشاركه البطولة دنيا سمير غانم، صابرين، بيومى فؤاد، جميلة عوض، إخراج خالد مرعي، إنتاج وليد صبري.

أما محمد سعد فمنذ أن أعلن دخوله السباق، يحمل فيلمه يومًا بعد أخر أسمًا جديدًا، فبدا من “أنا عندي شعرة” ، ثم ”حنكو في المصيدة”، وأخيرًا “تحت الترابيزة”.

ورغم طرح بوستر الفيلم حاملًا الأسم الأخير، إلا أن صناعه تلقوا تهديد رسمي من الكاتب المسرحي “سامح عثمان” ، الذى يطالب بتغييره لأنه يملك حقوقه الفكرية بعد عرض مسرحية من تأليفه منذ ثلاث سنوات بنفس الأسم ، واستعداده لطرح النص مطبوعًا خلال أيام.

يذكر أن الفيلم قصة وائل عبد الله، سيناريو وحوار وليد يوسف، بطولة محمد سعد، نرمين الفقى، منة فضالى، حسن حسنى، عزت أبو عوف، محمد أبو داود، تميم عبده، محمد مرزبان، إخراج سميح النقاش.

“كلب “أحمد فهمى و”حملة” هشام ماجد وشيكو

فى مواجهة هى الأولى سينمائيًا لهم بعد الإنفصال، يدخل “أحمد فهمى” سباق أفلام عيد الأضحى كمؤلف وبطل لفيلم “كلب بلدى” لينافس الثنائى “ماجد وشيكو” الذين كتبوا ويقومان ببطولة فيلم “حملة فريزر”، بالإضافة لتأليف فيلم “عشان خارجين” الذي يقوم ببطولته حسن الرداد.

فهمى يقدم الفيلم بمشاركة الفنان أكرم حسني، وكان العمل بالبداية يحمل اسم “الفيل الأحمر”، لكن قرر صناعه تغييره إلى “كلب بلدى”، وهو من تأليفه بمشاركة شريف

نجيب، يقوم ببطولته أحمد فهمى، أكرم حسني، أحمد فتحي، بيومى فؤاد، محمد ثروت، محمد سلام، ندى موسى، حمدى الميرغنى، ويزو، وإخراج معتز التونى.

أما هشام ماجد وشيكو فبمشاركة كاتبة الحوار ألأء شريف ، كتبا فيلم “حملة فريز” ، ليقوما ببطولته مع بدرية طلبة، بيومى فؤاد ،أحمد فتحى ،نسرين أمين، إخراج سامح عبد العزيز وإنتاج أحمد السبكى.

“رباعية” بيومى فؤاد

على طريقة هدافى كرة القدم ، يستمر بيومى فؤاد متصدرُا المشهد الفني، محققًا حضور سينمائي بأربعة أعمال، حيث يشارك بأفلام وهى “حملة فريزر، كلب بلدي، الماظ حر، عشان خارجين”.

“خماسية ” محمد رجب

استمرار واسثمارًا لنجاحتهما معًا يقدم الفنان محمد رجب نفسه كشريك فى التأليف، فى خامس فيلم له مع المؤلف محمد سمير مبروك ، وهو “صابر جوجل” ، وتشاركه البطولة سارة سلامة، لطفى لبيب، مؤمن نور، راندا البحيري، إيهاب فهمي، لاشينة لاشين، نور الكاديكي، الفنانة الليبية خدوجة صبري، إحسان الترك، وإنتاج إبراهيم إسحاق، من إخراج محمد حمدى.