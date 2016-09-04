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نجاح أول عملية حقن مجهري بوحدة الإخصاب بمستشفى قنا الجامعي‎

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نجاح أول عملية حقن مجهري بوحدة الإخصاب بمستشفى قنا الجامعي‎ نجاح أول عملية حقن مجهري بوحدة الإخصاب بمستشفى قنا الجامعي‎

أعلن الدكتور أسامة حسين مدير عام مستشفيات قنا الجامعية عن نجاح أول عمليات الحقن المجهري بوحدة الإخصاب المساعد التابع لقسم النساء والتوليد بالمستشفى وأكد على استمرار تطوير الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة واجراء العمليات الجراحية النادرة وذات التكلفة العالية.

وأضاف الدكتور أحمد هاشم رئيس مجلس إدارة وحدة الإخصاب المساعد بقسم النساء والتوليد بقنا الجامعي أن وحدة الإخصاب المساعد تعمل منذ افتتاحها على تحقيق أمل الإنجاب للكثير من الأزواج الغير قادرين على تحمل تكاليف السفر والعلاج بالمحافظات الأخرى حيث يعتبر إنجاز طبي بمحافظة قنا تم تجهيزه برعاية من الدكتور سيد طه أستاذ طب النساء والتوليد ونائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتقدم خدماتها بأسعار اقتصادية جداً في متناول المواطن البسيط.

كما أضاف الدكتور عبد الناصر جابر رئيس قسم النساء والتوليد أن عملية الحقن المجهري أجراها نخبة من الأطباء بالقسم لسيدة متزوجة منذ 14 عام ولم ترزق بأطفال وتم التأكد من نجاح العملية بعد اجراء التحاليل الطبية لإثبات إيجابية الحمل مشيراً إلى استمرار الجهود بالمركز والعمل على تطويره بالمرحلة المقبلة.

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