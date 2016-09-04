تأجيل محاكمة ٢٣ متهما بكتائب أنصار الشريعة لـ٢٧ سبتمبر الجارى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل جلسة محاكمة 23 متهماً بإنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون وارتكاب جرائم إرهابية وهي القضية المعروفة إعلاميا بإسم كتائب أنصار الشريعة" لجلسه ٢٧سبتمبر الجاري لإستكمال فض الأحراز و الاطلاع علي محضر ضبط المتهم الـ١٩ سعيد عبد الرحمن و نبهت علي المتهمين و الدفاع الحضور في العاشرة صباحا لبدء الجلسه.

وقبل الجلسة قالت المحكمه ردا علي ما أثاره الدفاع أنه تقدم بطلب لمقابلة المتهمين قبل انعقاد الجلسه لتمكينه من مقابلة المتهمين فإن المحكمة أشرت عليه بالتصريح و تم تسليمه لأمن القاعه المختص بملاحظة المتهمين و بشأن ما أثاره الدفاع بشأن عرض الملف باسم أسلحه خفيفه فإن المحكمه سبق لها مشاهدته في جلسة سابقة ومثله الملفات التي بفتحها تبين سبق عرضها و أنها مكررة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت ذكي محمود ومختار صابر العشماوي وبحضور محمد الطويلة وكيل النيابة وسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد ومحمد عبد الفتاح.

وكان النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة أن السيد عطا محمد مرسى 35 سنة ارتكب وآخرين جرائم إنشاء وإدارة جماعة تدعي كتائب أنصار الشريعة وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع .