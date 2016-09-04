استعدادات مكثفة لمؤتمر مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى

قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عقد مؤتمر صحفي في شهر أكتوبر المقبل، للإعلان عن كافة تفاصيل الدورة الأولى للمهرجان المقرر إقامته عام 2017 على غرار المهرجانات العالمية ذات الطابع الساحلي، والكشف عن أسماء القائمين على إدارة المهرجان الذين سيكون معظمهم من الكفاءات الشابة بالإضافة إلى كوادر من أصحاب الخبرات، بالإضافة لأسماء النجوم العالميين الذين تمت دعوتهم لحضور فعالياته.

وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس قد كشف مؤخرا أنه ينوى تنظيم مهرجان دولى للسينما بمدينة الجونة فى الفترة المقبلة باعتبارها مقصدا سياحيا لفت الأنظار خلال السنوات الأخيرة، واستطاع جذب أنظار السائحين من جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن يحظى المهرجان بدعم شخصي منه هو وشقيقه سميح ساويرس.