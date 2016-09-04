بالصور… الرقابة الإدارية بالأقصر تواصل حملاتها علي المصالح الحكومية

واصل مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، حملاته المكثفة على المصالح الحكومية والوحدات المحلية والوحدات الصحية والصيدليات والمدارس والمجمعات الاستهلاكية وأماكن تقديم الخدمات للمواطنين بمشاركة رئيس مدينة الزينية ومفتشي التموين والصحة والزراعة والطب البيطري والتربية والتعليم والكهرباء والمياه.

وشملت الحملة التي قادها العقيد احمد ديوان عضو هيئة الرقابة الادارية بالأقصر جولات مفاجئة في قرى مدينة الزينية بدأها بتفقد المصالح الحكومية بقرية العشي كما تفقد الوحدة الصحية بالعشي ومركز صحة الأسرة والصيدليات التابعة له ومكتب تموين العشي ومدرسة العشي الابتدائية ومكتب البريد بالقرية واحدي الصيدليات الخاصة بالاضافة الي عدد من المحال التجارية .

وكشفت الجولة عن عدد من المخالفات حيث وجه العقيد احمد ديوان عضو هيئة الرقابة الادارية بالأقصر رئيس مدينة الزينية لإحالة 5 موظفين بالوحدة المحلية لقرية العشي متغيبين عن العمل بدون عذر الي التحقيق واعادة ترتيب ملفات شئون العاملين ودفاتر المواليد نظرا لتهالكها فضلا عن تحسين حالة المبني وتنظيف دورات المياه والمكاتب والغرف وازالة الادوات المخزنة في طرقات المبني وتوزيع حاويات القمامة ونشرها في الطرق والشوارع بدلا من تخزينها في المبني .

وخلال جولته بالوحدة الصحية كشف ديوان عن وجود ادوية منتهية الصلاحية بالوحدة الصحية بالاضافة الي شكوي المسئولين عن الوحدة من نقص الادوية والمحاليل وعدم توافر الامصال كما وجه بتحرير محضر لاحدي الصيدليات الخاصة بالقرب من الوحدة الصحية لقيامها ببيع ادوية مجدولة ومواد مخدرة .

كما كشفت الجولة عن تهالك مواسير الصرف الخاصة بالمدرسة وعدم اتمام عمليات تطوير دورات المياه بالاضافة الي تكدس الادراج والمكاتب في طرقات المدرسة وقيام احدي المحلات بتركيب عداد منزلي بدلا من تجاري.

وخلال تفقده لمكتب التموين تم الكشف عن العديد من المخالفات منها وجود نحو 50 بطاقة وكارت تمويني لدي البائع بالاضافة الي ضبط نحو 5 كيلو لحوم منتهية الصلاحية وفاسدة نتيجة سوء التخزين حيث كلف بتحرير محضر وتحريز المضبوطات واعدامها .

وخلال الجولة تم اجراء سحب عينات مياه والتأكد من صلاحيتها بالاضافة الي متابعة الجهد والتيار الكهربي من قبل مسئولي الكهرباء والمياه .

واختتمت الجولة بتفقد مكتب بريد العشي لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين حيث لاحظ عضو هيئة الرقابة الادارية بالاقصر تكدس المواطنين وازدحام طوابير صرف المعاشات نظرا لوجود عدد 2 ماكينة فقط للصرف كما وجه مسئول البريد بمخاطبة الهيئة لزيادة عدد ماكينات الصرف وطلب ماكينة عد نقود وماكينة صرف الي لاحدي البنوك الحكومية بالاضافة الي ضرورة المتابعة الدورية لوسائل الامان والحماية من قبل مسئولي الامن الصناعي بعد ملاحظته لتعطل ادوات الاطفاء .

شدد عضو هيئة الرقابة الادارية علي تكثيف الجولات المرورية ومتابعة متطلبات واحتياجات المواطنين خاصة في القري الحدودية والنائية والمناطق الاكثر فقرا بالاضافة الي مراقبة وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتفتيش عن المخالفات واوجه التقصير فى كافة المصالح والمؤسسات الحكومية بالاضافة الي التعرف على مشاكل المواطنين إلى جانب السيطرة على فساد بعض التجار ومتابعة جودة السلع والالتزام بضوابط العمل ونظافة المجمعات والمنافذ، حيث حذرت اللجنة الباعة والتجار ومسئولي المجمعات من رفع الأسعار أو التلاعب بها وعدم استغلالهم لحاجة المواطنين او القيام بعمليات الغش والخداع وطالبت بضرورة توفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وضمان وصولها لمستحقيها في المناطق الأكثر فقرا والقرى النائية، وبيان المتسببين فى عدم وصولها للمواطنين محدودي الدخل.