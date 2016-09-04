تحديد بيانات المتوفين الخمسة في حادث انقلاب سيارة بالغردفة‎

تمكنت الأجهزة الطبية بالبحر الأحمر من تحديد بيانات المتوفين في حادث انقلاب سبارة ملاكي بالطريق الدائري الخارجي بمدينة الغردقة وأكد الدكتور أحمد إبراهيم مدير المستشفي العام بالغردقة ان أسماء المتوفين الذين وصلت جثثهم لثلاجة مشرحة المستشفي هم “محمد أحمد محمود 38 سنة،شادي محمد عبد المنعم 33 سنة سعودي الاصل ،وسام محمد سامي 32 سنة ،لانا محمد طفلة7سنوات،يانا محمد طفلة 5 سنوات .

كان الدكتور باسم عبدالمنعم مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر فد تلقي اليوم الأحد إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم ٧٠٧٢١ ملاكي السويس بالطريق الدائري الخارجي بمدينة الغردقه ومصرع جميع ركاب السيارة الخمسة وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث​ ​وتم إخطار أجهزة الأمن بالحادث.