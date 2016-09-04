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ميكانيكى يتعدى على ضابط بمرور أسوان بسبب تحرير مخالفة

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ميكانيكى يتعدى على ضابط بمرور أسوان بسبب تحرير مخالفة ميكانيكى يتعدى على ضابط بمرور أسوان بسبب تحرير مخالفة

4 سبتمبر 2016 | 5:52 مساءً

أرشيفية

قام ميكانيكى بالتعدى بالسب والشتم على ضابط بمرور أسوان بسبب قيام الضابط بتحرير مخالفة له لعدم حمله رخصة قيادة وانتهاء رخصة السيارة التى يقودها منذ شهرين.
> وكان مدير إدارة البحث الجنائى بأسوان تلقى اخطارًا من النقيب / عماد إسماعيل عبد الحميد 48 سنة ” الضابط بادرة مرور أسوان “… والمعين بالحملة المرورية بمنطقة المسلة الناقصة بقيام قائد السيارة رقم ( ط ط م / 931 ) … المدعو / محمد رجب محمود إبراهيم 21 سنة ميكانيكي ومقيم شارع العناني- دائرة القسم … بالتعدي علية بالسب والشتم … وذلك حال قيامه بإتخاذ الإجراء القانوني حياله … لعدم حملة رخصة القيادة … وإنتهاء رخصة التسيير بتاريخ 3 / 7 / 2016 م .
> تحرر عن ذلك المحضر رقم ( 11452 / 2016 م ) جنح قسم أول وجاري العرض علي النيابة العامة.

2016-09-04

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