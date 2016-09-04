قام ميكانيكى بالتعدى بالسب والشتم على ضابط بمرور أسوان بسبب قيام الضابط بتحرير مخالفة له لعدم حمله رخصة قيادة وانتهاء رخصة السيارة التى يقودها منذ شهرين.
> وكان مدير إدارة البحث الجنائى بأسوان تلقى اخطارًا من النقيب / عماد إسماعيل عبد الحميد 48 سنة ” الضابط بادرة مرور أسوان “… والمعين بالحملة المرورية بمنطقة المسلة الناقصة بقيام قائد السيارة رقم ( ط ط م / 931 ) مصر … المدعو / محمد رجب محمود إبراهيم 21 سنة ميكانيكي ومقيم شارع العناني- دائرة القسم … بالتعدي علية بالسب والشتم … وذلك حال قيامه بإتخاذ الإجراء القانوني حياله … لعدم حملة رخصة القيادة … وإنتهاء رخصة التسيير بتاريخ 3 / 7 / 2016 م .
> تحرر عن ذلك المحضر رقم ( 11452 / 2016 م ) جنح قسم أول وجاري العرض علي النيابة العامة.
ميكانيكى يتعدى على ضابط بمرور أسوان بسبب تحرير مخالفة
قام ميكانيكى بالتعدى بالسب والشتم على ضابط بمرور أسوان بسبب قيام الضابط بتحرير مخالفة له لعدم حمله رخصة قيادة وانتهاء رخصة السيارة التى يقودها منذ شهرين.