أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري -
ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر -
رويترز: تصاعد دخان أسود من مطار في موسكو -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 -
ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا -
محافظ أسيوط يكرم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم علي مدارس -
مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية -
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

لافروف وكيري يبحثان في هانغتشو الخطوات التالية للحل في سوريا

Google+ Print
لافروف وكيري يبحثان في هانغتشو الخطوات التالية للحل في سوريا لافروف وكيري يبحثان في هانغتشو الخطوات التالية للحل في سوريا

لافروف وكيري

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها صدر اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بحث مع نظيره الأمريكي، جون كيري، الخطوات التالية للحل في سوريا، وذلك خلال لقاء جمعهما في مدينة هانجتشو، الصينية التي تستضيف قمة “مجموعة العشرين”.

وجاء في بيان الخارجية الروسية -بحسب وكالة الأنباء الروسية سبوتنك- “في الرابع من سبتمبر، خلال قمة (مجموعة العشرين) في هانجتشو، أجرى وزير الخارجية الروسي، لقاء منفصلا مع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري”.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين بحثا “الخطوات التالية للمساهمة في حل النزاع في سوريا، بما في ذلك تعزيز نظام وقف الأعمال القتالية والتعاون الروسي الأمريكي في مكافحة الجماعات الإرهابية”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أعلن عقب لقائه نظيره الروسي، سيرجي لافروف، أنهما اتفقا على اللقاء صباح الغد، لتبادل الآراء حول بعض نقاط الخلاف في الشأن السوري، والنظر فيما يمكن تحقيقه من تقدم .. مشيرا إلى توصل الطرفين إلى اتفاقات على الكثير من المسائل التقنية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أعلن عقب لقائه نظيره الروسي، سيرجي لافروف، أنهما اتفقا على اللقاء صباح الغد، لتبادل الآراء حول بعض نقاط الخلاف في الشأن السوري، والنظر فيما يمكن تحقيقه من تقدم .. مشيرا إلى توصل الطرفين إلى اتفاقات على الكثير من المسائل التقنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا