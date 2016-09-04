لافروف وكيري يبحثان في هانغتشو الخطوات التالية للحل في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها صدر اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بحث مع نظيره الأمريكي، جون كيري، الخطوات التالية للحل في سوريا، وذلك خلال لقاء جمعهما في مدينة هانجتشو، الصينية التي تستضيف قمة “مجموعة العشرين”.

وجاء في بيان الخارجية الروسية -بحسب وكالة الأنباء الروسية سبوتنك- “في الرابع من سبتمبر، خلال قمة (مجموعة العشرين) في هانجتشو، أجرى وزير الخارجية الروسي، لقاء منفصلا مع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري”.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين بحثا “الخطوات التالية للمساهمة في حل النزاع في سوريا، بما في ذلك تعزيز نظام وقف الأعمال القتالية والتعاون الروسي الأمريكي في مكافحة الجماعات الإرهابية”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أعلن عقب لقائه نظيره الروسي، سيرجي لافروف، أنهما اتفقا على اللقاء صباح الغد، لتبادل الآراء حول بعض نقاط الخلاف في الشأن السوري، والنظر فيما يمكن تحقيقه من تقدم .. مشيرا إلى توصل الطرفين إلى اتفاقات على الكثير من المسائل التقنية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أعلن عقب لقائه نظيره الروسي، سيرجي لافروف، أنهما اتفقا على اللقاء صباح الغد، لتبادل الآراء حول بعض نقاط الخلاف في الشأن السوري، والنظر فيما يمكن تحقيقه من تقدم .. مشيرا إلى توصل الطرفين إلى اتفاقات على الكثير من المسائل التقنية.