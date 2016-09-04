رسميا - الأهلي يعير ناصر ماهر لبتروجيت

قرر النادي الأهلي إعارة ناصر ماهر ناشئ الفريق لنادي بتروجيت لمدة موسم.

وأكمل مسؤولو نادي بتروجيت إجراءات استعارة ناشئ النادي الأهلي ناصر ماهر لمدة موسم واحد فقط.

ناصر ماهر أحد لاعبي النادي الأهلي مواليد عام 1997، وكان قد صعد للفريق الأول لأول مرة في عهد محمد يوسف عام 2013.

وعانى اللاعب من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، قبل أن يجري العملية بنجاح في عام 2015 ويعود للملاعب.

وكان الأهلي قد أعار ثنائي الفريق عمرو رجب وعمرو رضوان من قبل، فانتقل رجب إلى الداخلية ورضوان إلى للشرقية، ويعد ناصر ماهر هو ثالث المعارين من الشباب للموسم المقبل.