تعرف على ما دار بين مرتضى وجوزيه.. ' من الأفضل في مصر '

ما الذي دار بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومانويل جوزيه المدرب البرتغالي الأسطوري للنادي الأهلي؟ سؤال يُجيب عنه FilGoal.com.

جوزيه يتواجد في مصر لتولي الإشراف على أكاديميات الموهوبين في نجوم المستقبل.

وحرص خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على استقبال جوزيه يوم الأحد، وهو ما صادف تواجد مرتضى منصور من أجل مناقشة الوزير في حل أزمة ملعب لقاء الزمالك أمام الوداد الرياضي المغربي. (وزير الرياضة يعلنها: برج العرب يستضيف مباراة الزمالك والوداد.. ونتحمل التكاليف)

وقال مرتضى منصور لمانويل جوزيه في حضور مراسل FilGoal.com: "أنت من أفضل المدربين الذين جاءوا للدوري المصري. من أفضل الأجانب".

وتمنى جوزيه التوفيق لمرتضى منصور ووجه له الشكر مشيرا إلى "الدوري المصري أصبح قويا للغاية والمنافسة ستكون صعبة".

وكان جوزيه قد قام بجولة تفقدية صباح اليوم الأحد، في مركز شباب الجزيرة بصحبة مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق وأحمد عفيفي مدير إدارة الترويج بالوزارة.

وأشاد المدرب البرتغالي التاريخي للأهلي بالمجهود المبذول والإنشاءات الجيدة داخل المركز.