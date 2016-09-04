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خبر في الجول - تعرف على القناة الناقلة لمواجهة مصر ضد جنوب إفريقيا.. ' حصريا '

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خبر في الجول - تعرف على القناة الناقلة لمواجهة مصر ضد جنوب إفريقيا.. ' حصريا ' خبر في الجول - تعرف على القناة الناقلة لمواجهة مصر ضد جنوب إفريقيا.. ' حصريا '

مواجهة ودية أخيرة أمام جنوب إفريقيا قبل بداية الرحلة الأهم والأصعب. رحلة منتخب مصر للتأهل لكأس العالم.

منتخب مصر يواجه منتخب جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل في أخر المباريات الودية للفراعنة قبل لقاء الكونجو الشهر المقبل في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحصلت شركة (بريزنتيشن) على حقوق بث المباراة قبل أن تُبلغ قناة ONTV بحصولها على المباراة على أن تكون بدون أستوديو تحليلي مثلما كان الوضع في لقاء غينيا.

وأوضح عمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة بريزنتينش لـFilGoal.com أن "مباراة مصر وجنوب إفريقيا ستكون بشكل حصري على قناة أون تي في فقط".

وتعادل منتخب مصر أمام غينيا بهدف لكل منتخب في اللقاء الودي الأول استعدادا للقاء الكونجو.

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