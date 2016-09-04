أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري -
ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر -
رويترز: تصاعد دخان أسود من مطار في موسكو -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 -
ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا -
محافظ أسيوط يكرم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم علي مدارس -
مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية -
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب وست هام: أربيلوا الحل المثالي لمشكلة الظهير الأيمن

Google+ Print
مدرب وست هام: أربيلوا الحل المثالي لمشكلة الظهير الأيمن مدرب وست هام: أربيلوا الحل المثالي لمشكلة الظهير الأيمن

قال سلافين بيليتش مدرب وست هام يونايتد إن ألفارو أربيلوا مدافع فريقه هو الحل الأفضل لمشكلة الظهير الأيمن في الفريق.

وكان أربيلوا قد تم إنهاء عقده من قبل ريال مدريد خلال نهاية الموسم الماضي، وانضم لوست هام مجانا.

وفي تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس" قال بيليتش:"نحن كنا نبحث عن تعزيزات لمركز الظهير الأيمن، على الأقل لوقت قصير، وكان أربيلوا متاحا وببساطة الخيار الأمثل لما احتجناه".

وتابع "شاهدناه كثيرا في مباريات لريال مدريد مثل أي شخص أخر، إنه محترف رائع، ولاعب كبير يمتلك خبرة كبيرة وأنا واثق من أنه سيساعدنا كثيرا، لقد كان في ريال مدريد لـ10 أعوام وفاز بكل شيء".

وانضم أربيلوا إلى ريال مدريد قادما من ليفربول في 2009 واستمر مع الفريق 7 مواسم فاز خلالها بلقبي دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي والدوري الإسباني وكأس الملك مرتين وكأس السوبر الإسباني مرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل