مدرب وست هام: أربيلوا الحل المثالي لمشكلة الظهير الأيمن

قال سلافين بيليتش مدرب وست هام يونايتد إن ألفارو أربيلوا مدافع فريقه هو الحل الأفضل لمشكلة الظهير الأيمن في الفريق.

وكان أربيلوا قد تم إنهاء عقده من قبل ريال مدريد خلال نهاية الموسم الماضي، وانضم لوست هام مجانا.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" قال بيليتش:"نحن كنا نبحث عن تعزيزات لمركز الظهير الأيمن، على الأقل لوقت قصير، وكان أربيلوا متاحا وببساطة الخيار الأمثل لما احتجناه".

وتابع "شاهدناه كثيرا في مباريات لريال مدريد مثل أي شخص أخر، إنه محترف رائع، ولاعب كبير يمتلك خبرة كبيرة وأنا واثق من أنه سيساعدنا كثيرا، لقد كان في ريال مدريد لـ10 أعوام وفاز بكل شيء".

وانضم أربيلوا إلى ريال مدريد قادما من ليفربول في 2009 واستمر مع الفريق 7 مواسم فاز خلالها بلقبي دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي والدوري الإسباني وكأس الملك مرتين وكأس السوبر الإسباني مرة.