رئيس الوزراء يشدد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لمشروعات الكهرباء

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعاً بالدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء، فى بداية الاجتماع، حرص الحكومة على توفير الطاقة من مصادرها المختلفة، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوى، خاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، للوفاء بالمتطلبات اللازمة للقطاعات التنموية المختلفة، وتوفيراً للاحتياجات السكانية، وشدد رئيس الوزراء على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة، وفقاً للجداول الموضوعة للانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها.

وأكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن وزير الكهرباء قدم، خلال الاجتماع، عرضاً متكاملاً حول الموقف الحالى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع الكهرباء والطاقة، خاصة المشروعات التى تتم بالتعاون مع شركة سينمس العالمية لإنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف، والعاصمة الإدارية الجديدة، والبرلس بكفر الشيخ، قدرة كل منها 4800 ميجاوات.

وفى هذا الصدد أكد الوزير على تقدم الأعمال فى تلك المشروعات والتزامها بالتوقيتات الزمنية المتفق عليها، مشيرا إلى التنسيق الكامل من جانب وزارة الكهرباء ووزارتى الإسكان والبترول لتوفير المياه والغاز اللازمين لتشغيل المحطات الجديدة.

وأوضح الوزير أنه من المتوقع أن يكون التشغيل المبدئى للمحطات الثلاث قبل نهاية 2016، حيث سيتم تشغيل بعض الوحدات على أن يكتمل دخول باقى الوحدات لتلك المحطات فى مايو 2018، وبذلك تكون القدرة الإجمالية لها (14400 ميجاوات).

واستعرض وزير الكهرباء الإجراءات والمشروعات الخاصة بتطوير وتدعيم شبكة نقل وتوزيع الكهرباء، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق باستمرار واستقرار التغذية الكهربائية.

وفيما يخص خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، تمت الإشارة إلى قيام شركات توزيع الكهرباء بإتاحة اللمبات الليد للمواطنين، حيث من المستهدف الوصول إلى تركيب 13 مليون لمبة ليد على مستوى الجمهورية، إلى جانب التنسيق بين عدد من الجهات المعنية لاستبدال كشافات أعمدة الإنارة بمختلف الشوارع بكشافات موفرة.